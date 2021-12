Sörmlands museum kan bli årets museum i Europa

Sörmlands museum i Nyköping är nominerat till European Museum of the Year Award. Det prestigefyllda priset delas ut varje år under Europarådets European Museum Forum.

– Det är fantastiskt roligt att vara nominerat. Det är ett stort erkännande, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Hösten 2018 invigde Sörmlands museum det nya museihuset med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser. Museets samlingar är placerade i så kallade Berättande magasin, mitt i huset i de publika rummen, fullt synliga och tillgängliga för alla. Samlingarna är strukturerade för att förmedla berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Nu har Sörmlands museum alltså blivit nominerat till EMYA – European Museum of the Year Award. Priset instiftades 1977 av författaren Kenneth Hudson. Det delas ut årligen under European Museum Forum till ett europeiskt museum som på ett framstående och innovativt sätt erbjuder besökare en unik museiupplevelse och kreativt arbetar med kunskapsförmedling.

De senaste åren har museer i Nederländerna, Schweiz och Storbritannien fått pris. Vid två tillfällen har priset gått till Sverige: 1986 till Stockholms medeltidsmuseum och 1989 till Sundsvalls museum. Bland de som blivit nominerande finns bland annat Tycho Brahe museet, Tumba Bruksmuseum och Marinmuseum.

Den 18–20 november höll juryn för European Museum of the Year Award sitt möte, på vilket nomineringarna till utmärkelserna 2022 fastställdes.

– I år hade vi åter igen ett mycket stort antal museibidrag, ett faktum som återspeglar museernas kontinuerliga ansträngningar och prestationer för att utveckla kvalitetsarbete samt EMYA:s långvariga prestigefyllda närvaro i den europeiska museisektorn, skriver juryordföranden Marlen Mouliou.

Vinnaren tillkännages i Tartu den 7 maj 2022.

(2021-12-14)