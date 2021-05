Wallåkra Stenkärlsfabrik är Årets industriminne

Wallåkra Stenkärlsfabrik i Helsingborgs kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 av Svenska industriminnesföreningen. Wallåkra Stenkärlsfabrik får utmärkelsen för “omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder”.

I fabriken kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs sedan många år av Åsa Orrmell, som genom betydande personligt engagemang format verksamheten kring vår tids efterfrågan på genuina kulturarvsupplevelser, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Hennes insatser är ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden.

Saltglaserat stengods är ett levande begrepp för många svenskar och Wallåkra Stenkärlsfabrik har varit en av tillverkarna av detta hushållsgods sedan fabrikens tillkomst 1864. Anläggningen är därmed representativ för den nordvästskånska lervaruindustrin, som var grundad på områdets unika fyndigheter av stenkol och lera. Dessa fyndigheter kom även att användas för storskalig tillverkning av eldfast tegel, avloppsrör och andra tekniska produkter. Wallåkra Stenkärlsfabrik har dock alltid varit inriktad mot hushållsgods och tidvis även keramiska konstföremål.

Kännetecknande för detta legendariska hushållsgods är inte bara formspråket utan även saltglasyren, som gör keramiken mycket motståndskraftig. Glasyren åstadkoms genom att salt skyfflas in i ugnen mot slutet av bränningen.

Den stora brännugnen vid Wallåkra eldas med stenkol, allt sedan starten 1864. Den pågående klimatkrisen och behovet av omställning har initierat en internationell diskussion om användningen av fossila bränslen inom industriarvet och det rörliga kulturarvet. Denna diskussion har just börjat.

Svenska industriminnesföreningen bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Föreningen samlar enskilda och organisationer.

Utmärkelsen Årets industriminne delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

(2021-05-28)