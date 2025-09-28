Iris Ridder får Vasamuseets vänners pris 2025
På 1600-talet användes ett tärningsspel i Falu koppargruva för att fördela arbete och lösa tvister – och tolkades som Guds vilja. Litteraturhistorikern Iris Ridder, som har forskat om en bok från 1613 som handlar om spelet, har belönats med Vasamuseets vänners pris om 50 000 kronor.
– Att jag får priset var helt oväntat, men hedrande och roligt, säger Iris Ridder.
För henne är priset inte bara ett erkännande av hennes bok Tidhfördriff. Ett orakelspel för bergsmän från början av 1600-talet, utan också ett erkännande av den typen av forskning som ofta hamnar i skymundan: kulturhistoria som lyfter fram vardagsliv och vanliga människors föreställningar i historien.
Iris Ridder är docent i litteraturvetenskap. Hon är verksam vid Högskolan Dalarna och har i sin forskning fördjupat sig i äldre texter och folkliga praktiker. I Tidhfördriff står ett orakelspel från år 1613 i centrum, ett spel som användes i Falu gruva för att fördela arbete och lösa tvister.
– När tärningen kastades såg man inte utfallet som slump, utan som Guds vilja. Det gjorde att resultatet accepterades av alla, berättar Iris Ridder.
I samband med prisutdelningen höll Iris Ridder ett föredrag om sin forskning och om spelet som användes i gruvan. Genom tärningskast avgjordes arbetsordningen och ansvaret fördelades på ett sätt som minimerade konflikter.
– Det visar hur tätt sammanvävda tro, lek och ekonomi var under tidigmodern tid och hur vardagliga praktiker kunde hålla hela samhällen samman, säger Ridder.
Vasamuseets Vänners pris om 50 000 kronor delas ut årligen för att uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser för att sprida kunskap om och levandegjort Vasas samtid.
– Iris Ridder har med sin bok Tidhfördriff gläntat på vanliga människors liv på 1600-talet. Den kan betraktas som Sveriges första arbetarlitteratur och visar på Guds närvaro i det dagliga livet. Orakelspelet med tärningar som beskrivs är så långt ifrån dagens samhälle som man kan komma men styrde arbetet vid Falu koppargruva under mycket lång tid. Mina varmaste gratulationer till Iris Ridder, säger Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets vänner.
