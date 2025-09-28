Iris Ridder får Vasamuseets vänners pris 2025

På 1600-talet användes ett tärningsspel i Falu koppargruva för att fördela arbete och lösa tvister – och tolkades som Guds vilja. Litteraturhistorikern Iris Ridder, som har forskat om en bok från 1613 som handlar om spelet, har belönats med Vasamuseets vänners pris om 50 000 kronor.

– Att jag får priset var helt oväntat, men hedrande och roligt, säger Iris Ridder.

För henne är priset inte bara ett erkännande av hennes bok Tidhfördriff. Ett orakelspel för bergsmän från början av 1600-talet, utan också ett erkännande av den typen av forskning som ofta hamnar i skymundan: kulturhistoria som lyfter fram vardagsliv och vanliga människors föreställningar i historien.

Iris Ridder är docent i litteraturvetenskap. Hon är verksam vid Högskolan Dalarna och har i sin forskning fördjupat sig i äldre texter och folkliga praktiker. I Tidhfördriff står ett orakelspel från år 1613 i centrum, ett spel som användes i Falu gruva för att fördela arbete och lösa tvister.

– När tärningen kastades såg man inte utfallet som slump, utan som Guds vilja. Det gjorde att resultatet accepterades av alla, berättar Iris Ridder.

I samband med prisutdelningen höll Iris Ridder ett föredrag om sin forskning och om spelet som användes i gruvan. Genom tärningskast avgjordes arbetsordningen och ansvaret fördelades på ett sätt som minimerade konflikter.

– Det visar hur tätt sammanvävda tro, lek och ekonomi var under tidigmodern tid och hur vardagliga praktiker kunde hålla hela samhällen samman, säger Ridder.

Vasamuseets Vänners pris om 50 000 kronor delas ut årligen för att uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser för att sprida kunskap om och levandegjort Vasas samtid.

– Iris Ridder har med sin bok Tidhfördriff gläntat på vanliga människors liv på 1600-talet. Den kan betraktas som Sveriges första arbetarlitteratur och visar på Guds närvaro i det dagliga livet. Orakelspelet med tärningar som beskrivs är så långt ifrån dagens samhälle som man kan komma men styrde arbetet vid Falu koppargruva under mycket lång tid. Mina varmaste gratulationer till Iris Ridder, säger Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets vänner.

Tidigare pristagare:

2024: Fredric Bedoire

2023: Paul Borenberg

2022: Patrik Höglund

2021: Lars Ericson Wolke

2020: Emma Hocker

2019: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström

2018: Niklas Eriksson

2017: Mirkka Lappalainen

2016: Merit Laine

2015: Anders Wahlgren

2014: Martin Kjellgren

2013: Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen

2012: Kristiina Savin

2011: Stefano Fogelberg Rota

2010: Moa Matthis

2009: Mats Hallenberg

2008: Mirkka Lappalainen

2007: Annika Sandén

2006: Inken Schmidt-Voges

2005: Anna Maria Forssberg

2004: Martin Bagge

2003: Torbjörn Eng

2002: Carl-Olof Cederlund

2001: Malin Lennartsson

2000: Sören Klingnéus

1999: Göran Stenberg

1998: Marie Louise Rodén

1997: Ebba During

1996: Stephen Johnston

1995: Jan Lindegren

1994: Leon Jespersen

1993: Jan Glete

1992: Nils Erik Villstrand

