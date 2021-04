Casinohistoria i Sverige jämfört med Finland

Det finns vissa skillnader mellan casinohistorian i Sverige och Finland. Här kommer vi att skriva lite om de båda länderna. I vilket fall som helst är nätcasinona de som är mest populära idag. Det är många fler som spelar på online casino eller nettikasinot, som det heter på finska.

Landbaserade casinon i Sverige

Casinohistorian i Sverige startade faktiskt med nätcasinona. I takt med att internet utvecklades blev nätcasinona tillgängliga för svenska spelare. Många svenskar tyckte om att spela casinospel på nätet. Därför bestämde sig den svenska regeringen för att också erbjuda casinospel runtom i landet. De planerade många olika casinon, men öppnade till slut endast fyra stycken. Alla heter Casino Cosmopol och de finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. De är omtyckta av många, men de blev nog aldrig så populära som man hade hoppats på.

Casino i allmänhet har tyvärr fortfarande något av en negativ klang i Sverige idag. Som ett exempel kan nämnas att Naturhistoriska riksmuseet tackat nej till sponsring från ett casino – samtidigt som svenska statliga museer tagit emot pengar från vapentillverkare!

Landbaserade casinon i Finland

I Finland däremot finns en mycket rikare historia vad gäller casinon. Förutom alla nätcasinon finns här inte mindre än ett tjugotal casinon. Detta visar att det är mycket mer accepterat med casinospel i Finland än i Sverige. Tre av de mest kända casinona är Casino Helsingfors, Feel Vegas Iso Omena och Feel Vegas Helsinki. Alla tre erbjuder ett stort antal internationella casinospel med spelautomater, roulette, blackjack, poker med mera.

Det är ganska intressant att fundera över hur olika casinohistorian egentligen ser ut i Sverige och Finland. Frågan är också om acceptansen för casinospel har påverkats av detta. Eller är det kanske tvärtom? Med tanke på att det funnits landbaserade casinon i Finland under många år har det kanske blivit mer accepterat. I Sverige har det ansetts vara något dåligt och därför har ingen öppnat riktiga casinon. När den svenska regeringen såg hur många svenskar som ändå spelade casinospel på nätet valde de att testa. Med facit i hand verkar det dock inte som att deras test var så lyckat. Det är fortfarande många fler svenskar som spelar på nätet än på Casino Cosmopol.

Casinolicenser

Sedan den 1:a januari 2019 är det lag för alla aktörer som erbjuder casinospel till svenskar att ha en svensk licens. Detta omfattar spel runtom i Sverige och spel på nätet. När lagen trädde i kraft försvann en del aktörer som tidigare hade erbjudit nätcasinon till svenskar. Andra anpassade dock sina sajter och ansökte om licensen. Det innebär en del avgifter att få en svensk licens. Det betyder också att casinona måste följa strikta regler. Några av reglerna omfattar en begränsning till en enda bonus per spelare. De måste också få spelarna att ställa in tidsgränser och spelgränser för vilken summa de vill spela. Det är sedan casinots ansvar att se till att spelarna inte kan spela mer än så. Casinona måste dessutom ha med ett självtest på sina sajter. Den spelare som stängt av sig via Spelpaus kan inte heller spela där. Detta är bara några exempel på vad som krävs för den svenska licensen.

I Finland är det också spelmonopol under namnet Veikkaus Oy. Detta spelmonopol är dock under ständig diskussion och det kan hända att det kommer att avslutas. Det finns diskussioner om att införa en finsk licens, i likhet med den svenska. Det verkar dock snarare som att licensen från Malta ska vara tillräcklig för att få driva sin casinoverksamhet i Finland.

Fördelar och nackdelar med online casinon

Det kan vara intressant att fundera över varför så många spelare ändå föredrar att spela på nätet. Även i Finland, där det finns ett så stort antal vanliga casinon, är det många som hellre spelar på internet. Vad kan det bero på? Är det inte mycket lyxigare att besöka ett riktigt casino än att bara spela vid en skärm? Är det inte mycket roligare att klä upp sig för en helkväll än att bara sitta hemma i pyjamasen? Är det inte mycket mer socialt att spela med sina vänner än helt själv? Allt detta stämmer givetvis, men det finns andra fördelar med just online casinon.

Den som spelar på nätet kan spela när som helst och var som helst. Man behöver såklart inte ens spela vid en dator, utan man kan spela lika bra på en mobil. Detta betyder att casinospel blivit till ett perfekt tidsfördriv. Tänk på hur många gånger man behöver vänta på någonting, tunnelbanan, kollegan, kassörskan och mycket mer. Istället för att bli irriterad eller uttråkad är det praktiskt att bara ta upp mobilen och spela litegrann. Detta tidsfördriv får man naturligtvis inte på ett riktigt casino. Där kan ett besök istället liknas vid en kväll ute på stan. Detta tar oss till ännu en fördel med nätcasinona, nämligen tillgängligheten. Man kan spela när och var man vill på nätcasinona. Det behöver inte planeras i förväg. Det är bara att ta upp mobilen och börja spela på några klick. Det sparar naturligtvis också både restid och pengar – tid och pengar som kan användas till mer spel om man vill. Sist, men inte minst, är nätcasinospelandet mycket lättare att anpassa efter ens egna behov. Med detta menar vi inte bara möjligheten att spela när och var man vill. Det går också att hitta precis den sortens spel som man tycker som mest om. Och även de mest populära spelen är tillgängliga hela tiden. På ett vanligt casino är spelutbudet mycket mer begränsat och de mest spelade spelen är för det mesta redan upptagna.

Slutord om casinospel i allmänhet

Hur man än väljer att spela casinospel är det viktigaste att spela lagom. Det ska ses som ett nöje och inte ett tvång på något sätt. För den som känner sig orolig för sitt spelande finns det hjälp att få. Den som väljer att spela på nätet kan också spela gratis. På det sättet finns det ingen risk att använda för mycket pengar till casinospel. Då kan man bara spela för att det är roligt.