Hasardspelens historia i Sverige

Ett hasardspel är ett spel där man spelar om pengar eller andra värdefulla saker och där slumpen är en stor faktor i vem som vinner. Vissa spel är helt baserade på tur medan andra har även viss skicklighet involverad. Dessa typer av spel har funnits med mänskligheten sedan tidernas begynnelse då stenåldersmänniskor använde ben med ristade inskriptioner som en slags primitiva tärningar. Men hur ser historien ut för hasardspel i Sverige?

Forntiden

Det förekom gott om hasardspel under vikingatiden i Sverige. Enligt en muntligt berättad legend avgjordes vem som skulle äga ön Hisingen med ett tärningskast någon gång omkring 1200-talet. Andra spel som ofta spelades var brädspelet Hnefatafl som påminner om schack.

Det första bevarade lagarna kring hasardspel härstammar från 1300-talet och konung Magnus Eriksons stadslagar. Dessa lagar innehöll bestämmelser som förbjöd vissa former av spel och kan sägas vara en föregångare till den moderna svenska spellagen.

Under medeltiden kom nya former av hasardspel till landet i form av kortspel och roulette. Dessa spel kom till Sverige genom det kungliga hovets kontakter i länder såsom Frankrike och Italien. Sveriges historia har präglats av hårda lagar kring spel och redan på 1800-talet var det förbjudet att driva organiserade casinon i Sverige. Det innebar givetvis inte att spel inte förekom men till skillnad från kontinenten, där det redan under 1600-talet fanns stora casinon i städer såsom Venedig, Paris och Baden-baden, så var hasardspel i Sverige betydligt mer informella. Det rörde sig ofta om kort- eller tärningsspel som spelades på barer eller mindre lokaler.

Spelmonopolets historia

Vi har i Sverige haft ett statligt spelmonopol sedan 40-talet. Det var bolaget tipstjänst som startade 1934 och som förstatligades 1943. 1997 Slogs bolaget ihop med penninglotteriet och svenska spel bildades. Tanken med den svenska lösningen var att staten skulle kontrollera vilken form av hasardspel som fanns tillgängliga. Detta gjorde att man kunde förbjuda vissa typer av spel samt använda statliga intäkter från spelverksamhet till att finansiera idrottslivet och andra ändamål.

Några riktiga casinon hade vi inte i Sverige innan 1999 då det första statligt ägda casinot öppnades. Sedan dess har vi fått total 4 Casino Cosmopol i landet.

Spelmonopolets upplösning

Ända sedan vi blev med i EU har Sveriges spelmonopol utsatts för utmaningar. Sedan internet gjorde det möjligt för företag baserade utanför Sverige att erbjuda spel till den svenska marknaden har spelmonopolets effektivitet minskat. Internetcasinos och bettingsidor kunde nämligen inte beskattas i Sverige eller regleras med svensk lagstiftning.

Svenska spels utbud fick hård konkurrens från spelföretag som kunde ge bättre erbjudanden till sina kunder. Detta ledde till beslutet att lösa upp spelmonopolet 2019 och ersätta det med en reglerad marknad där utländska aktörer var tvungna att skaffa sig en svensk spellicens och skatta för sina vinster i Sverige. Det har skapat en marknad där svenska spel och andra aktörer konkurrerar på samma villkor.

Framtiden för spel i Sverige?

Hasardspel har en historia i Sverige på över 1000 år. Spelandet i Sverige har gått från informella spel som finns bevarade i berättelser ända sedan vikingatiden, genom medeltidens stadslagar fram tills dagens hårt reglerade spelmarknad.

I modern tid har kulturen kring spel präglats av hårdare lagstiftning i Sverige än i många andra länder i Europa. Den nya spellagen från 2019 innebar en stor förändring. Det finns fortfarande många oklarheter i hur väl lagen fungerar och chanserna är goda att den nya lagen kommer modifieras eller ändras beroende på hur väl utfallet är efter några år.

Överlag kan man dock säga att hasardspelen är här för att stanna och genom den nya lagen har svenska spelare lättare än någonsin att välja mellan pålitliga och seriösa aktörer. Om ny lagstiftning kommer låta privata aktörer även etablera fysiska casinon i landet återstår att se.