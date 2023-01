Norrköpings stolta musikhistoria: Kända musiker med rötterna i staden

Norrköping är och har alltid varit en kulturstad, och det finns ett stort kulturellt arv att bevara för den som är från staden. När det gäller musik finns det många framstående musiker som kommer från Norrköping. Det sträcker sig från den uppskattade vissångaren Olle Norell, som faktiskt var född i Norrköping, till moderna artister som Markus Krunegård.

Den svenska musikskatten är stor och över hela världen har svenska musiker ett starkt anseende, efter stora internationella succéer som ABBA och Roxette. Svenska städer har på olika sätt bidragit till det svenska musikundret, men sett till sin storlek är Norrköping en stad som har fostrat anmärkningsvärt många framstående musiker. Det gäller bara förr om åren, långt tillbaka i den svenska musikhistorien, fram till i dagens musikaliska landskap.

Låt oss peka på några av musikhistoriens främsta och mest populära musiker som har en koppling till Norrköping. Det kan handla om musiker födda i staden, som har vuxit upp i staden eller som har en annan tydlig koppling till Norrköping. Det finns en stolt modern historia när det kommer till musik i Norrköping, något som också gör att staden kommer att fortsätta vara förknippad med musik under lång tid framöver.

Markus Krunegård

För den moderna, yngre publiken är Markus Krunegård förmodligen den musiker med tydligast koppling till Norrköping. 1979 föddes den finsksvenske sångaren i Norrköping och genom åren har han släppt en otalig mängd låtar, både som soloartist och som medlem i flera olika band. Många fans till Markus Krunegård känner säkert till hans musikgrupper Laakso och Hets.

På sin mammas sida har Markus Krunegård kopplingar till finska Tornedalen och det har varit ett återkommande tema i hans musik. Men Norrköping har också varit ett tema som återkommer, gång på gång. Det är numera en väldigt besjungen stad, tack vare Markus Krunegård.

Markus Krungegård är också en aktiv fotbollssupporter och har bland annat skrivit inmarschlåten som används på IFK Norrköpings hemmamatcher runt Matchgatan vid Idrottsparken. ”Ett liv, ett lag” finns på skivan OJOY och handlar om Norrköping, sångarens egen hemstad.

Per ”Plura” Jonsson

Per ”Plura” Jonsson är mest känd under sitt aristnamn Plura. 1951 föddes han i Norrköping och även om han inte varit bosatt i staden under stora delar av sitt vuxna liv förknippas han fortfarande varmt med staden.

Tillsammans med bland annat sin bror Carla Jonsson startade Plura det smått legendariska bandet Eldkvarn. 1971 blev man först aktiva och fortfarande händer det att man släpper musik eller turnerar över hela Sverige.

Plura är förutom sin musikaliska karriär också förknippad med sitt tv-program ”Pluras kök”, som gick ut på att han bjöd in kända gäster och lagade mat hemma i sitt kök. Det var ett tv-program som innehöll mycket musik. Att Plura är en folkkär musiker är givet. Kopplingen till Norrköping finns där hela tiden.

Amy Deasismont (Amy Diamond)

Amy Deasismont, eller Amy Diamond som var hennes artistnamn när hon slog igenom brett i Sverige, är också född i Norrköping. Hon föddes 1992 och fick sitt stora genombrott redan som 12-åring när albumet This Is Me Now släpptes.

Den folkkäre artisten har hunnit med att göra väldigt mycket vid sidan om sin musikkarriär. En del skulle rent av säga att hon snarare är filmskapare eller skådespelare numera. Musiken är lagd lite på hyllan, men att det är en person som har en tydlig koppling till Norrköping och som därmed är en del av musikhistorien i staden är givet.

Det återstår att se vilken karriärbana som Amy Deasismont själv prioriterar inför framtiden, men att hon är en viktig del av musikhistorien på 2000-talet i Sverige är ingen hemlighet. Det är inte bara i Norrköping som man har lyssnat på musiken som Amy Diamond har släppt. För många människor som var unga på 2000-talet har hennes musik varit en viktig del av uppväxten. Det är ytterligare ett stolt arv som Norrköping kan peka på i den svenska musikhistorien.

Claes af Geijerstam

Claes af Geijerstam, eller ”Clabbe” som många känner honom vid, föddes redan 1946 i Norrköping och har sedan sent 1960-tal varit en stor, inflytelserik person inom det svenska musiklivet. Detta i sin roll som DJ, radiomakare och senare tv-personlighet.

För många är Claes af Geijerstam förknippad med Idol, där han under debutsäsongen 2004 satt i juryn tillsammans med tre andra. Claes af Geijerstam fanns kvar i programmet i ett par säsonger, men det är faktiskt inte tv-karriären som han borde förknippas med.

Clabbes Super Flying Disco Show var den första stora turné som ”Clabbe” satte upp i slutet av 1960-talet och sedan dess har han varit uppskattad som musiker, DJ och producent. Han har samarbetet med enormt många stora artister, därav Björn Skifs och Jerry Williams. Födelseorten är Norrköping och han har också bott i staden under flera år.

Axel Schylström

När det kommer till moderna sångare med sina rötter i Norrköping är Axel Schylström ett namn som har varit aktuellt i modern tid. Den talangfulle sångaren fick sitt genombrott i det svenska tv-programmet Idol, där han gick vidare till den tv-sända delen av tävlingen och imponerade stort med flera vackra tolkningar. En låt som blev osedvanligt populär efter att Axel Schylström sjungit en cover av den var Veronica Maggios låt ”Snälla Bli Min”.

Sedan dess har Axel Schylström varit med i Melodifestivalen 2017 och är dessutom planerad att delta i tävlingen under 2023. Dessutom har Axel Schylström satsat på en karriär som låtskrivare vid sidan om sin egen solokarriär. Det har bland annat gjort att Axel Schylström nu finns representerat i Melodifestivalen 2023 på två sätt, också med låten ”Mer av dig” som han skrivit åt artisten Theoz. Axel Schylström är född och uppvuxen i Norrköping.