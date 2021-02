Satsa på fullt fokus!

När terminsstarten närmar sig gäller det att du har en klar strategi att följa redan från första skoldagen. Enkelt sammanfattat kan man säga att ju mer förberedd du är, desto bättre förutsättningar ger du dig själv. Nu kan vi gå igenom lite mer på djupet hur du kan förbereda dig på allra bästa sätt så att du får en riktigt bra start. Börja med att skaffa dig en uppfattning om hur lång tid det tar för dig att ta dig till din skola eller arbetsplats. Räkna med eventuella förseningar och räkna alltid med att komma i god tid. När du har koll på din resväg eller promenadsträcka till din skola så har du kommit ganska långt i din planering. Räkna ut när du behöver stiga upp på morgonen och ge dig själv minst tio minuter extra så att du inte behöver stressa utan kan göra dig i ordning i lugn och ro.

Gör några små inköp som underlättar

När man ska börja en ny termin så kan det kännas skönt med lite nya saker som ger lite extra pepp. Titta igenom vad du har hemma i din garderob och i dina skrivbordslådor och gör en lista på saker som du kan tänka dig att antingen köpa nytt, begagnat eller byta dig till från en kompis. Här är några tips på småsaker som kan kännas peppande inför terminsstarten:

• En almanacka – här får du en bra överblick på hela veckan och all planering som du efterhand lägger in. Om du är noga med att anteckna allt som har deadline och andra viktiga påminnelser får du per automatik en bra och trygg översikt som i sin tur kan reducera eventuell stress.

• Några nya pennor – införskaffa några nya pennor i bläck, färgade och i blyerts. Om din kompis har några oanvända pennor kanske du kan få köpa dessa billigt eller göra ett inbyte med något som din kompis skulle vilja ha från dig.

• En vattenflaska – törst kan uppstå precis närsomhelst och då är det perfekt med en fräsch vattenflaska.

• En ny väska – köp en ny eller begagnad väska som du känner dig trygg och snygg med. En väska med praktiska fack är precis vad som behövs för att underlätta vardagen. Skaffa en väska med ett stort fack och några småfack.

Var finns inspiration inför en ny termin?

Det kan vara bra att samla på sig lite inspiration, tips och idéer inför en terminsstart. På Youtube finns det många filmklipp på personer som förbereder sig på en ny termin runt om i världen. Du kan hitta mycket peppande inspiration i bokhandlare, klädbutiker, på inspio.se och i sociala medier. Kolla igenom garderoben några dagar innan terminsstart så att du med säkerhet vet vilken outfit som du ska ta på dig. Här kan du verkligen reducera stressfaktorn genom att lägga fram alla dina kläder innan, kanske även prova dem så att de verkligen passar och eventuellt tänka ut accessoarer och smink som känns rätt första terminsdagen.

Med all denna prepp kommer terminsstarten att kännas lätt och utan några stressmoment. Njut istället av allt nytt som väntar!