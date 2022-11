Tre spel som stått tidens tand



När Aftonbladets spelexpert Leo Pettersson fick i uppdrag att utse de största spelen från juli 2022 och framåt var det en hel del spännande och efterlängtade titlar som kvalade in på listan. Den 19 juli släpptes exempelvis det innovativa kattspelet “Stray”. Konceptet är enkelt – spelaren är en vilsen katt i en värld där människor inte längre finns utan i stället robotar, maskiner och virus. Spelarens uppdrag är att hitta hem igen och lösa klurigheter längs med vägen. Ett annat spel är The Lord of the Rings: Gollum som är ytterligare ett tillskott till de befintliga “Sagan om ringen”-spelen med inspiration från J.R.R. Tolkiens fantastiska verk. Pettersson förespråkar även Mario + Rabbids Sparks of Hope, ett spel där Ubisoft och Nintendo gör en taktisk crossover. Spelet går ut på att karaktären Mario och vänner, däribland Rabbid Rosalina ska bekämpa skurken Cursa genom att ta sig igenom olika planeter och sammanstråla med vänner och fiender. Eftersom vi är historienördar på den här sajten vill vi inte vara sämre än Aftonbladet vad gäller spel – vi tittar dock hellre bakåt i tiden än framåt. I det här inlägget framhäver vi tre spel som stått tidens tand.

Poker

Klassiska kortspelet poker sägs ha uppkommit i Kina omkring 900 f. kr. och då som en vidareutveckling av det kinesiska spelet domino. En annan teori pekar på att det är fransmännen som står bakom poker och att det utvecklades med det franska spelet Poque som förlaga. Pokern tog sig därefter hela vägen från Europa till New Orleans i samband med koloniseringen av Amerika och resten är som bekant historia. Skälet till att poker stått tidens tand och behållit sin relevans är delvis på grund av populärkultur i form av böcker, filmer och TV-program där pokern är ett vanligt inslag. En annan faktor är att spelet lyckas återskapa sig självt och anpassa sig till samtiden. Nuförtiden spelas poker minst lika mycket runt pokerborden på casino som på digitala plattformar online på sajter som är optimerade för smartphones som Android eller iPhone. En avslutande faktor till pokerns överlevnad är att det finns olika varianter av spelet och något för alla oavsett om man är Texas Hold’em-fan eller Omaha-fantast.

Schack



2020 släpptes serien Queen’s Gambit på Netflix och blev genast en stor succé. Serien skildrar schackgeniet Beth Harmon som tar sig från blygsamma förhållanden till den absoluta toppen som kvinnlig professionell schackspelare. Serien innebar förvisso ett uppsving för schackspelande runt om i världen men schacken hade överlevt rätt OK även dessförinnan. Den första kända varianten av schack kallades enligt Nationalencyklopedin för chaturanga och härstammar från Indien. Därifrån spred sig detta taktiska och eleganta spel till dåtidens Persien där det kallades shatranj. Efter att araberna upptäckt spelet ändrade de delvis reglerna innan spelet slutligen tog sig till Europa med de arabiska erövrarna. Schack kan spelas digitalt eller över ett traditionellt schackbräde, och kanske har det överlevt i hundratals år eftersom spelet aldrig upprepar sig och ingen match är den andra lik.

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit (eller TP som det förkortas) må vara något av en yngling i sammanhanget jämfört med både schack och poker. Spelet har dock mer än 40 år på nacken i skrivande stund sedan det uppfanns av kanadensarna Haney och Abbott. Spelet är en klassisk frågesport som innebär att deltagare (som tävlar för sig eller i lag) ska svara rätt på olika frågor i olika kategorier – sport, vetenskap, natur, geografi och så vidare. Charmen med spelet är att alla får känna sig duktiga på någonting och att det ger upphov till skratt och spänning samtidigt som man vässar sin allmänbildning.

… och så en bubblare

Vår lista vore inte komplett utan en bubblare varför vi även vill slå ett slag för Backgammon som har rötter i antiken. Backgammon anses som ett av världens äldsta spel och går ut på att flytta 15 spelpjäser in i sitt bo. Spelet överlevde från antiken till och med 1900-talet då det populariserades tack vare societetslejonet Alex Obolensky som öppnade särskilda backgammon-klubbar i New York.